Румен Радев: Готови сме
Автор: Елена Николова 08:34
© Facebook
Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни. Това написа тази сутрин във Facebook президентът в оставка Румен Радев.

"През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.

Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!", пише още той.


