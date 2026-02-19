ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румен Радев: Далеч сме от Васил Левски
Той живя кратко, заложи всичко, жертва на живота си, но изпълни своята мисия. Неговата чиста и свята република е непреходен идеал за нас, българите.
Далеч сме от него, за съжаление. Затова трябват дела, а не думи.
Поклон пред паметта на Апостола и много се надявам повече родители да доведат днес децата си на паметника.
