Румен Радев: Далеч сме от Васил Левски

© Отдадената почит пред паметника на Апостола за мен е като мълчалив рапорт. 19 февруари е повод за смирение и опит да почерпим нещо от волята и далновидността на Васил Левски. Това заяви президентът (2017 - 2026 година) Румен Радев, който отдаде почит пред паметта на Васил Левски, като положи цветя пред паметника на Апостола на свободата в София по повод 153 години от неговата гибел.



Той живя кратко, заложи всичко, жертва на живота си, но изпълни своята мисия. Неговата чиста и свята република е непреходен идеал за нас, българите.



Далеч сме от него, за съжаление. Затова трябват дела, а не думи.



Поклон пред паметта на Апостола и много се надявам повече родители да доведат днес децата си на паметника.