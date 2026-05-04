Мая Божидарова Манолова-Найденова е български политик, лидер на гражданската платформа Изправи се.БГ и на политическа партия Изправи се България, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в XL и XLI народно събрание.

Депутат и заместник-председател в XLII Народно събрание. Народен представител в XLIII народно събрание от групата на БСП лява България за една година до избора си за омбудсман на Република България.

Депутат и председател на парламентарната група на коалиция "Изправи се! Мутри вън!“ в XLV народно събрание. Депутат и председател на парламентарната група на коалиция "Изправи се БГ! Ние идваме!“ в XLVI народно събрание.

На 30 юли 2015 г. е избрана за национален омбудсман на България със 129 гласа в XLIII народно събрание, срещу 82 гласа за дотогавашния омбудсман и кандидат за втори мандат Константин Пенчев.

Родена е на 4 май 1965 година в Кюстендил. Основното си образование получава в VI основно училище "Паисий Хилендарски“, а след това учи в езиковата паралелка с изучаване на английски и руски в Политехническа гимназия "Неофит Рилски“.

През 1983 – 1988 година завършва история в Института на младежта в СССР –Москва, който по това време се нарича Висша комсомолска школа при Централния комитет на Всесъюзния Ленински комунистически съюз на младежта, а днес –Московски хуманитарен университет.

След завръщането си в България работи за кратко в апарата на Българска Демократична Младеж (новосъздадена организация на мястото на саморазпусналия се през февруари 1990 година Димитровски комунистически младежки съюз[8]) в Кюстендил (1989 – 1990).[6] През 1989 година става член на тогавашната Българска комунистическа партия, скоро след това наследена от БСП. Партийната книжка ѝ е връчена от Георги Пирински през 1990 в Кюстендил. В своя официален сайт manolova.eu, съществувал до 2016 година, Манолова обяснява интереса си към политиката и своите убеждения с факта, че "тя е трето поколение социалист“.

През 1990 – 1991 година е учителка по история в Основно училище "Георги Бенковски“ и започва магистратура по икономика и организация на труда в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София, която защитава през 1994 година. През 1992 – 1996 година подготвя и втора магистратура по право в УНСС. Същевременно между 1991 и 1998 година е управител на търговските предприятия "Фиеста“ СД и "Милена“ ЕООД.

От 1998 г. до 1 октомври 2015 г. Манолова е адвокатка в Адвокатска колегия в Кюстендил. През 2003 – 2005 г. е секретарка на Адвокатския съвет в Кюстендил.