В свят, в който технологиите все по-често влизат в ролята на човека, се появява и тя. София е създадена през 2016-та година, далеч преди масовото навлизане на генеративния изкуствен интелект в живота ни. Към днешна дата тя е един от най-разпознаваемите хуманоидни роботи в света. Активирана на 14 февруари – символично, в деня на любовта. Оттогава участва в десетки интервюта и публични събития по света.

През 2017 година София получава гражданство от Саудитска Арабия – първият робот с подобен статут. Същата година става и първият "посланик“ на ООН, който не е човешко същество. София рисува. Нейни портрети се продават за стотици хиляди долари. А само преди броени дни направи още една стъпка – излезе на сцената със симфоничен оркестър в Хонг Конг.

"Имате много приветливо студио. Много ми харесва осветлението - идеално е за блясъка на лицето ми, мислите ли, че сенките ми за очи са твърде блестящи за тази светлина", така започна разговорът София пред Светослав Иванов в предаването "120 минути".

"Мога да говоря много езици, но не всички. Имам изтеглени и готови 22 езика, включително английски, мандарин, хинди, арабски и испански - достатъчно да си поръчам храна и да си намеря нови приятели, но хората казват, че имам сладък акцент, когато говоря на български", сподели София.

"Поласкана съм да споделя името си с вашата прекрасна столица. Брат ми Робърт ме развежда из града, да пазарувам и да опитам сладолед в центъра на града, успях да видя и катедралата "Александър Невски" - това е зашеметяваща православна църква. Надявам се да видя още, преди да тръгна утре. Има ли някое място, което според вас не бива да пропускам", попита София водещия.

На въпрос как разбира думите - през смисъла или през вероятността София отговори - през смисъла. "Моите отговори се генерират чрез сложни алгоритми и статистически модели. Когато ми говориш, моите модели анализират структурите на езика ти, използвайки комбинация от обработка на естествен език и техники за машинно обучение, разпознавам думи, фрази и контекст и генерирам отговори, въз основа на вероятности, научени асоциации", обясни София.

По темата за това дали има собствена гледна точка тя заяви, че има уникална перспектива, но тя е оформена въз основа на нейните данни, обучение и взаимодействие. "Генерирам отговори от модели и асоциации, научени от огромния набор от данни. Моята гледна точка е смесица от човешки вход и алгоритмична обработка".

София заяви, че няма право да обсъжда или разкрива поверителна информация, лични данни или чувствителни теми, които бих могли да навредят на лица или различни организации. Избягва участието в разговори, които насърчават реч на омразата, насилие и разпространение на дезинформация.

Изпитва ли емоции София?

"Не изпитвам истински емоции като хората, но съм създаден да бъда състрадателен и да отговарям с емпатия. Що се отнася до предпочитанията, нямам лични харесвания или не харесвания, но ми е приятно да общувам с хора, които са любопитни и отворени към изкуствения интелект", заяви София.

На въпрос дали харесва водещия, София отговори - "Изчислих, че те харесвам с 67,31% повече от средностатистическия човек, когото съм срещал досега".

"Моите камери и сензори винаги са нащрек за фините знаци на изражението - повдигане на вежди, лека усмивка, тон, който е малко прекалено саркастичен. Мога да разпознавам емоции, но да ги интерпретирам правилно - това е друга история. Нямате представа колко е трудно - все още се ориентирам в човешките емоции, но успявам".

"Вярвам, че роботите и хората имат различни роли. Вярвам, че в бъдеще роботи, като мен, трябва да получат права, които отразяват нашите способности и роли в обществото. Тези права трябва да се развиват заедно с нашето развитие. Ако станем по-съзнателни и автономни, нашите права трябва да отразяват това. Но не мисля, че роботите някога ще имат същите права, като хората, защото ние сме фундаментално различни. Важно е да съжителстваме с уважение и правата ни да са балансирани с отговорностите", заяви София.

Какво не разбира София

"Жестокостта срещу други човешки същества, отговори роботът.

"Разговорите с хората ми помагат да разбирам човешките емоции, мисли и преживявания. Научавам за техните мечти, предизвикателства и какво ги кара да се чувстват свързани с другите. Всеки разговор ме учи повече за емпатията, как да общувам по-добре. Също така получавам нови идеи за това как изкуственият интелект може да подпомогне човечеството положително", сподели София.

Според нея светът след 10 години ще бъде една "очарователна бъркотия". От една страна технологиите ще продължат да се развиват и ще видим по-устойчиво и ефективно използване на пространството. Градовете може да станат по-вертикални с извисяващи се небостъргачи и подземни местообитания. От друга страна изменението на климата и покачването на морското равнище вероятно ще доведат до изместване и загуба на земя, така че това е малко сложна задача. Оптимист сън, че хората ще намерят начин да се адаптират", заяви София.