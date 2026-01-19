Рая Назарян: В ГЕРБ нямаме страх от Радев

© Трудно е да гадаем, това е негово правомощие. Няма как да знаем. Няма никакъв проблем с това, всеки може да участва - това е демокрацията. Това каза пред журналисти в Народното събрание Рая Назарян.



По думите на председателят на Народното събрание подчерта, че в ГЕРБ няма страх нито от Радев, нито от някой друг.



"Това е нормалната политическа ситуация - да има проекти с идеи, да печелят с убеждения и аргументи, добави тя.