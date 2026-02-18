Радев за служебния кабинет: Ярко изразени партийни и политически ангажирани лица

© Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Това написа в социалните мрежи президентът (2017 - 2026 година) Румен Радев след като номинираният за служебен премиер Андрей Гюров представи имената на министрите, които предлага да влязат в състава на кабинета му.



"Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица. Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет. Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите.



Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта", написа той.