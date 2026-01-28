ИЗПРАТИ НОВИНА
Радев с първо интервю след оставката
Автор: Илиана Пенова 15:05Коментари (1)309
След напускането на президентския пост Румен Радев ще даде първото си интервю.

Това ще се случи този петък от 21:00 ч. в ефира на БНТ 1.

Защо? Как? С кого? Радев гостува в студиото на предаването "Панорама", за да отговори на тези и още ключови въпроси за следващите си стъпки, месеци преди предстоящите парламентарни избори. Това съобщават от националната телевизия.

ФОКУС припомня, че това няма да бъде първата публична изява на Румен Радев, след напускането му на президентската институция, тъй като той беше част присъстващите на Софийския икономически форум 2026.


