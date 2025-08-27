ИЗПРАТИ НОВИНА
Радев: България цели съвместно производство с "Райнметал"
Автор: Елиза Дечева 20:16Коментари (0)183
©
България има амбицията не само за съвместно производство с германския концерн "Райнметал“, а за по-нататъшно развитие на дългосрочното стратегическо партньорство с Германия, което да води към създаване на нови работни места, внедряване на нови технологии, подкрепа за модернизацията на Българските въоръжени сили и разширяване на пазарите на българската индустрия. Това заяви президентът Румен Радев в Германия след официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод за производство на артилерийски боеприпаси на германския отбранителен концерн "Райнметал“ в Унтерлюс, Долна Саксония.

Българският държавен глава е на работно посещение в Германия, където по покана на изпълнителния директор на "Райнметал“ Армин Папергер участва в церемонията по откриването на новия завод. 

Сред гостите на събитието бяха генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министър-председателят на Румъния Илие Болоян, вицеканцлерът и федерален министър на финансите на Германия Ларс Клингбайл и федералният министър на отбраната Борис Писториус.

Армин Папергер представи възможностите на новия завод, а след церемонията по неговото откриване двамата проведоха среща, след която пред български медии държавният глава поздрави изпълнителния директор на "Райнметал“ за новия завод на компанията, който е образец за водещи технологии и стандарти в отбранителната индустрия.

Президентът открои споделените амбиции, обсъдени с Армин Папергер на тяхната среща в Мюнхен през месец февруари, по време последвалото посещение в България по покана на държавния глава, както и днес в Унтерлюс.

"Тези амбиции са за нови производства, за още по-високи технологии с добавена стойност, за автономни системи и за създаване на съвместно предприятие в България за производство на автотранспортна техника“, посочи Румен Радев, като добави, че автопаркът на Българската армия има нужда от цялостно обновяване. По думите на държавния глава с планираните инвестиции на "Райнметал“ у нас страната ни става част от европейската отбранителна екосистема.

Изпълнителният директор на "Райнметал“ посочи, че на срещата си с президента Радев на Мюнхенската конференция са обсъдили възможностите за изграждането съвместно със страната ни на два завода у нас за боеприпаси и за барут.

"Благодаря най-сърдечно на президента и за неговата подкрепа“, посочи Армин Папергер и изрази амбицията на "Райнметал“ съвместно със страната ни да изгради два завода у нас, като с българския държавен глава са обсъдени възможностите това да се случи възможно най-скоро.







