|Радев: България цели съвместно производство с "Райнметал"
Българският държавен глава е на работно посещение в Германия, където по покана на изпълнителния директор на "Райнметал“ Армин Папергер участва в церемонията по откриването на новия завод.
Сред гостите на събитието бяха генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министър-председателят на Румъния Илие Болоян, вицеканцлерът и федерален министър на финансите на Германия Ларс Клингбайл и федералният министър на отбраната Борис Писториус.
Армин Папергер представи възможностите на новия завод, а след церемонията по неговото откриване двамата проведоха среща, след която пред български медии държавният глава поздрави изпълнителния директор на "Райнметал“ за новия завод на компанията, който е образец за водещи технологии и стандарти в отбранителната индустрия.
Президентът открои споделените амбиции, обсъдени с Армин Папергер на тяхната среща в Мюнхен през месец февруари, по време последвалото посещение в България по покана на държавния глава, както и днес в Унтерлюс.
"Тези амбиции са за нови производства, за още по-високи технологии с добавена стойност, за автономни системи и за създаване на съвместно предприятие в България за производство на автотранспортна техника“, посочи Румен Радев, като добави, че автопаркът на Българската армия има нужда от цялостно обновяване. По думите на държавния глава с планираните инвестиции на "Райнметал“ у нас страната ни става част от европейската отбранителна екосистема.
Изпълнителният директор на "Райнметал“ посочи, че на срещата си с президента Радев на Мюнхенската конференция са обсъдили възможностите за изграждането съвместно със страната ни на два завода у нас за боеприпаси и за барут.
"Благодаря най-сърдечно на президента и за неговата подкрепа“, посочи Армин Папергер и изрази амбицията на "Райнметал“ съвместно със страната ни да изгради два завода у нас, като с българския държавен глава са обсъдени възможностите това да се случи възможно най-скоро.
