ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Първият българин във Волейболната зала на славата: За нас е плюс, че треньорът ни е италианец
За силата на съперника Златанов каза: "От моя гледна точка и като дългогодишен треньор, виждам, че те имат по-голям опит и по-голяма рутина в такива мачове. В италианското първенство срещите за титлата са на световно ниво. От тази гледна точка имат повече опит“.
Според него фактът, че българският треньор Джанлоренцо Бленджини е италианец, може да е наш коз: "Това ще бъде плюс, защото той познава добре тези състезатели, бил е треньор на някои от тях. Би следвало да знае техните по-слаби страни и да ги каже на нашите момчета, за да ги използват в играта“.
На въпроса как би мотивирал отбора, ако беше треньор, той бе категоричен:
"Бих им казал, че излизаме равен със равен. Трябва да играем това, което можем. Не трябва да се притесняваме. Тактическите варианти трябва да се реализират по най-добрия начин, защото играта е комплексна и няма да се реши с една-две атаки, а с много игрови ситуации.“
Златанов не скри и наблюденията си върху младия състав:
"Проблемите може би са в младостта, която още няма тази рутина на това ниво. От друга страна младостта е факторът, в който няма спиране – те тръгват и играят напористо, с голямо желание. Това трябва да се използва“.
За пътя на отбора до финала той призна:
"Предполагах, че ще влязат в четворката. В потока, в който бяхме, имаше възможност да се реализира – и те го направиха. Сега е дошло време да надградят това, което аз на времето не можах. Аз стигнах дотук, пък те нека да се качат отгоре“.
Златанов отдаде специални благодарности на треньора и федерацията: "Заслугата е на Джанлоренцо Бленджини – той вярва в тези момчета и вижда голям потенциал. Също и на Българската федерация, която създаде условия, защото без условия и без финансиране не може да се върши работа на световно ниво. Комплексът в Самоков стана техен дом, там ще се готвят до Олимпиадата в Лос Анджелис“.
Той говори и за възможния "ренесанс“ на българския волейбол: "Това е нова страница в историята на волейбола. Те ще трябва да покажат и да реализират това, което могат. Страницата се отваря лист по лист – Европейско, Световно, Олимпиада. Те ще бъдат лицето на българския волейбол“.
Tой отправи предупреждение към младия тим: "Трябва да се пазят от главозамайване. Ако някой си каже "постигнах всичко и повече не ме интересува“, това ще е голямата грешка. Треньорите трябва да управляват правилно психологията им и развитието им като характери“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?...
07:56 / 28.09.2025
"Продължаваме промяната" избира ново ръководство
07:36 / 28.09.2025
Големи промени по "Тракия" и "Хемус"
07:36 / 28.09.2025
Дъждът идва
07:05 / 28.09.2025
Жена бе премазана, след като изпадна от автомобила при катастрофа...
20:14 / 27.09.2025
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
20:16 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Робинята Изаура на 68
12:03 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS