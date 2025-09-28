ИЗПРАТИ НОВИНА
Първият българин във Волейболната зала на славата: За нас е плюс, че треньорът ни е италианец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:51Коментари (0)0
© NOVA
"Аз смятам, че сме 50 на 50“, започна той, коментирайки шансовете на България срещу Италия. "Не залагам на Италия, защото това е един мач, който е еднакъв и за двата отбора. Който успее да реализира своите способности, ще победи. Това не значи, че нашите момчета трябва да излизат с предопределено мнение. Просто трябва да отиват и да играят, както досега“. Това заяви в студиото на NOVA  Димитър Златанов – първият българин във Волейболната зала на славата, олимпийски и световен вицешампион, обявен за нападател №1 в света през 1970 г.

За силата на съперника Златанов каза: "От моя гледна точка и като дългогодишен треньор, виждам, че те имат по-голям опит и по-голяма рутина в такива мачове. В италианското първенство срещите за титлата са на световно ниво. От тази гледна точка имат повече опит“.

Според него фактът, че българският треньор Джанлоренцо Бленджини е италианец, може да е наш коз: "Това ще бъде плюс, защото той познава добре тези състезатели, бил е треньор на някои от тях. Би следвало да знае техните по-слаби страни и да ги каже на нашите момчета, за да ги използват в играта“.

На въпроса как би мотивирал отбора, ако беше треньор, той бе категоричен:

"Бих им казал, че излизаме равен със равен. Трябва да играем това, което можем. Не трябва да се притесняваме. Тактическите варианти трябва да се реализират по най-добрия начин, защото играта е комплексна и няма да се реши с една-две атаки, а с много игрови ситуации.“

Златанов не скри и наблюденията си върху младия състав:

"Проблемите може би са в младостта, която още няма тази рутина на това ниво. От друга страна младостта е факторът, в който няма спиране – те тръгват и играят напористо, с голямо желание. Това трябва да се използва“.

За пътя на отбора до финала той призна:

"Предполагах, че ще влязат в четворката. В потока, в който бяхме, имаше възможност да се реализира – и те го направиха. Сега е дошло време да надградят това, което аз на времето не можах. Аз стигнах дотук, пък те нека да се качат отгоре“.

Златанов отдаде специални благодарности на треньора и федерацията: "Заслугата е на Джанлоренцо Бленджини – той вярва в тези момчета и вижда голям потенциал. Също и на Българската федерация, която създаде условия, защото без условия и без финансиране не може да се върши работа на световно ниво. Комплексът в Самоков стана техен дом, там ще се готвят до Олимпиадата в Лос Анджелис“.

Той говори и за възможния "ренесанс“ на българския волейбол: "Това е нова страница в историята на волейбола. Те ще трябва да покажат и да реализират това, което могат. Страницата се отваря лист по лист – Европейско, Световно, Олимпиада. Те ще бъдат лицето на българския волейбол“.

Tой отправи предупреждение към младия тим: "Трябва да се пазят от главозамайване. Ако някой си каже "постигнах всичко и повече не ме интересува“, това ще е голямата грешка. Треньорите трябва да управляват правилно психологията им и развитието им като характери“.


