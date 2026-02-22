Първи подробности за трагичния инцидент в Бургас

© Парк Арена Около 08.57 ч. днес на тел. 112 е подаден сигнал за инцидент, възникнал в плувен басейн в спортен комплекс "Парк Арена - ОЗК" по време на провеждане на международно състезание по плуване, при който на 16- годишен състезател от София му прилошало по време на загрявка. На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал, съобщават от пресцентъра на МВР-Бургас. Към момента няма данни 16 годишния състезател да е имал здравословни проблеми.



Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия / оглед, разпити на свидетели и др./. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас.