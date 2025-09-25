ИЗПРАТИ НОВИНА
Първата жена пилот в България отказва депутатската си заплата от 250 лева: Какво съм направила, че ще ги вземам?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:50Коментари (0)0
©
В пловдивското село Калековец бе открит паметник на първата жена пилот в България – Мария Атанасова. Родената и израснала в това село авиаторка стана световноизвестна преди половин век с екстремното приземяване на огромен за времето си пътнически самолет на летище "Хийтроу“.

"Първите остават първи и се помнят цял живот“, споделя Мария Атанасова през 1965 година, след като на едно от най-големите летища в света предизвиква истински фурор, приземявайки самолет със 73 пътници в тежки метеорологични условия.

В момента, в който тя поиска разрешение за кацане, командният пункт на "Хийтроу“ останал изумен – никой не можел да повярва, че жена пилотира тежък пътнически самолет. Световните медии реагирали мигновено, като настоявали за среща с българката и дори я карали да извърши демонстративен полет, за да се убедят в уменията ѝ. "Станала е известна по целия свят – всички таблоиди на първа страница съобщавали, че това е първата жена командир на голям пътнически самолет. Дори се разпространявали картички с нейна снимка“, разказва племенницата ѝ Милена Панова.

Мария Атанасова е четвъртото момиче в семейството и още от малка гледала излитащите самолети от близката авиобаза "Граф Игнатиево“. Завършила военновъздушното училище и прекарва повече от 20 години като пилот в гражданската авиация, с впечатляващите 13 999 летателни часа. Освен това става и депутат в Петото Народно събрание, където се прочува със своята принципност – отказала се от депутатската си заплата от 250 лева, оставяйки средствата за държавата.

Жителите на Калековец сами събрали средства за издигането на паметника, като се включил и местният бизнес.

"Всички жители откликнаха – пенсионери, малки, големи. Сега ще настоявам името на Мария Атанасова да бъде записано като почетен гражданин на община Марица“, посочва пред NOVA кметът Георги Вълков.

Скоро и площадът в центъра на селото ще носи нейното име.

Мария Атанасова остава вдъхновение за поколения българи – символ на смелост, професионализъм и безкористна отдаденост.







