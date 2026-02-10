ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проучване: България продължава да дълбае дъното
Автор: Теодора Патронова 09:57Коментари (0)360
© Индекс за възприятие на коруп
Според Индекса за възприятие на корупцията (Corruption Perception Index) за 2025 г., публикуван днес от Transparency International, глобалните нива на корупция остават тревожно високи, а усилията за нейното ограничаване се оказват неуспешни.

В тазгодишното издание на индекса България получава 40 точки, (заедно с Унгария от страните в ЕС), което е под критичния праг от 50 точки и сигнализира за сериозни предизвикателства в борбата с корупцията в страната.

Само за последните две години България губи 5 точки, което е статистически значима промяна, която показва липсата на устойчиви и решителни действия срещу корупцията. Тази отрицателна тенденция се свързва с продължаващото влияние на клептократски мрежи, формалното и неефективно прилагане на антикорупционни политики, засилващите се атаки срещу гражданското общество, както и с институционалните сътресения около частично касираните парламентарни избори.

Институционални дефицити и натиск върху гражданското общество

През изминалата година гражданският сектор бе обект на целенасочени атаки и стигматизиране, включително чрез опити за въвеждане на законодателство, насочено към ограничаване на дейността на неправителствени организации, както и чрез създаването на парламентарни структури с разследващи функции спрямо граждански организации. (Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт).

Подобни действия не само не създават благоприятна среда за гражданско участие, но и подкопават усилията за прозрачност, отчетност и защита на правата на човека.

Допълнително институционалната среда се характеризира с продължителна неспособност за избор на ръководни органи на ключови институции и регулатори.

Закриването на Комисията за противодействие на корупцията, след години на институционална неефективност и невъзможност за формиране на работещ състав, допълнително задълбочи кризата на доверие.

Сериозни въпроси относно стабилността на демократичните процеси възникнаха и след безпрецедентното частично касиране на парламентарните избори през 2024 г. Решението на Конституционния съд, с което бе обявен за незаконен изборът на 17 народни представители, разкри сериозни слабости в изборния процес и взаимодействието между институциите. Процесът по изготвяне на експертизите бе белязан от липса на прозрачност и публични конфликти между ключови институции, както и от опити за политически натиск.

Корупцията като фактор за бизнес средата

Корупцията продължава да оказва пряко влияние върху икономическата среда в страната. Данни от бизнес проучвания показват, че 55% от компаниите определят корупцията като сериозен проблем за дейността си, а 89% я възприемат като широко разпространена. В резултат корупционният риск често се превръща в предварително калкулиран фактор при административни процедури, обществени поръчки и инвестиционни решения.

Завладяването на държавата и стратегическата корупция изкривяват конкуренцията, като създават условия предимство да получават компании, свързани с мрежи за влияние, а не тези с най-добри професионални и икономически показатели. Това намалява предвидимостта на бизнес средата, възпира инвестициите и отслабва ефекта от икономическите реформи.

Паралелно продължава съществуването на цели икономически сектори, в които сивите финансови потоци и недекларираната заетост са част от устойчив модел на функциониране. Тези практики затрудняват контрола, увеличават риска от пране на пари и подкопават финансовата стабилност на страната.

България остава на дъното в ЕС и изостава по пътя към ОИСР

Средната стойност за държавите от Европейския съюз остава 62 точки, което поставя България на последно място заедно с Унгария. Липсата на напредък се наблюдава и при изпълнението на редица препоръки на Европейската комисия, GRECO и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), включително въвеждането на правила за лобизма, стандарти за интегритет и ефективно прилагане на антикорупционното законодателство.

В контекста на кандидатурата на България за членство в ОИСР страната заема 35-о място от 38 държави членки в Индекса за възприятие на корупцията, което я поставя сред най-слабо представящите се държави в организацията.

Необходимост от решителни реформи

Резултатите от Индекса за възприятие на корупцията за 2025 г. показва, че липсата на последователни реформи, политическата нестабилност и слабият институционален капацитет продължават да възпрепятстват напредъка на страната в борбата с корупцията. Без укрепване на върховенството на правото, гарантиране на независимостта на институциите и реално прилагане на антикорупционните механизми България рискува да задълбочи негативните тенденции, които засягат както демократичното управление, така и икономическото развитие на страната.

За Индекса за възприятие на корупцията

Индексът за възприятие на корупцията се публикува ежегодно от 1995 г. и оценява 182 държави и територии въз основа на възприятията за корупция в публичния сектор. Той използва данни от 13 независими източника, включително Световната банка, Световния икономически форум и други.

Оценките се основават на анализи от експерти и представители на бизнеса, като последният методологически преглед е направен от Съвместния изследователски център на Европейската комисия през 2017 г.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Почина Георги Лебамов
09:03 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредит...
08:55 / 10.02.2026
Криминален психолог: Безотговорни родители с грешна преценка
08:53 / 10.02.2026
Красиво завръщане на зимата в Родопите
08:48 / 10.02.2026
Почитаме светец, застъпник за болните, силни имена празнуват днес...
07:53 / 10.02.2026
Последни консултации с парламентарните групи при Йотова
07:50 / 10.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
12:53 / 08.02.2026
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
10:01 / 08.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български футболисти в чужбина
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: