|Прощаваме се с доц. Любомира Саздова
"Тя беше ярка фигура в нашата професионална общност – образец за висок професионализъм, научна отдаденост и човечност, ангажирана до самия си край с развитието на професията физиотерапия и Асоциацията. Тя оставя светла и незабравима следа с безкрайната си енергия, интелектуална и емоционална щедрост.
Лидерската ѝ роля беше несъмнена, като с усета си към прецизност въведе нов стандарт в работата и допринесе за утвърждаването на Асоциацията на европейско ниво. Под нейно ръководство се осъществиха редица научни прояви, доброволчески инициативи и колаборации с международни организации.
Доц. Саздова оставя след себе си устойчив модел на работа и човечност, който ще продължава да ни вдъхновява и направлява.
Поклон пред светлата ѝ памет!", допълват още от асоциацията.
