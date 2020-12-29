Прокурор Владимир Шейтанов е открит мъртъв в дома му

© Pixabay Прокурор е открит мъртъв в дома му. От полицията съобщиха, че сигналът е постъпил около 13.00 часа днес за самопрострелял се 55-годишен мъж.



Местопроизшествието все още се обслужва от следствено оперативна група, уведомен е прокурор от Окръжна прокуратура. Образувано е и досъдебно производство, казаха от полицията.



Починалият е прокурор Владимир Шейтанов от кюстендилската прокуратура, уточниха работещи по случая. Все още не е ясно дали става въпрос за фатален инцидент, или самоубийство.