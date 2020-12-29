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|Прокурор Владимир Шейтанов е открит мъртъв в дома му
Местопроизшествието все още се обслужва от следствено оперативна група, уведомен е прокурор от Окръжна прокуратура. Образувано е и досъдебно производство, казаха от полицията.
Починалият е прокурор Владимир Шейтанов от кюстендилската прокуратура, уточниха работещи по случая. Все още не е ясно дали става въпрос за фатален инцидент, или самоубийство.
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