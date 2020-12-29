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Прокурор Владимир Шейтанов е открит мъртъв в дома му
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:02 / 29.12.2020Коментари (0)3946
© Pixabay
Прокурор е открит мъртъв в дома му. От полицията съобщиха, че сигналът е постъпил около 13.00 часа днес за самопрострелял се 55-годишен мъж.

Местопроизшествието все още се обслужва от следствено оперативна група, уведомен е прокурор от Окръжна прокуратура. Образувано е и досъдебно производство, казаха от полицията.

Починалият е прокурор Владимир Шейтанов от кюстендилската прокуратура, уточниха работещи по случая. Все още не е ясно дали става въпрос за фатален инцидент, или самоубийство.







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