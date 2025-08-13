ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Прокуратурата проверява АПИ заради шефските бонуси за над 2 млн. лева
Автор: Петър Дучев 12:13Коментари (0)494
©
виж галерията
Софийска градска прокуратура е започнала проверка във връзка с разпределените над 2.2 млн. лева бонуси на 174 шефове в АПИ. Това потвърдиха за "Фокус" от държавното обвинение.

Една от причините за образуваната проверка е заради това, че парите не са разпределени между всички служители на пътната агенция, а само към ръководни кадри.

През май месец журналистът Димитър Байрактаров, който преди време работеше в АПИ, е подал заявление за достъп до обществена информация и е получил съответната информация за раздадените бонуси.

Скандалът обаче започна да набира скорост в медийното и обществено пространство в началото на тази седмица.

От СГП не уточниха колко време ще отнеме проверката. На този етап обаче не е образувано досъдебно производство, тъй като няма доказателства за извършено престъпление.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който мож...
12:12 / 13.08.2025
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добав...
11:45 / 13.08.2025
За мнозина в Европа жилищното настаняване сега е основна причина ...
11:16 / 13.08.2025
Митничари пресякоха контрабанда на 20 лодки за трафик на нелегалн...
10:45 / 13.08.2025
Пенсионерите ще продължат да получават същата пенсия, която са вз...
10:41 / 13.08.2025
Нашествие на летящи насекоми по АМ "Тракия" между Пловдив и Пазар...
10:32 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
20:06 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Какво се случва с Международен панаир Пловдив
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: