|Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията в Русе
Той остава в Интензивното отделение на болница Канев, докато се стабилизира. Извършена му е животоспасяваща операция от хирурзи и уролози. След побоя Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв.
Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15. Срещу тях ще бъдат повдигнати две обвинения за хулиганство и за причиняване на средна телесна повреда на служител на реда. До побоя срещу полицейския началник се стигна, след като направил забележка за шофиране с висока скорост на младежите.
