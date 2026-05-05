За втора поредна година овощарите в Кюстендилско са изправени пред тежки загуби след пролетни слани и рязко застудяване, които нанесоха сериозни щети върху сливовите и черешовите насаждения. В много райони пораженията са почти пълни, а надеждите за реколта през тази година са минимални. Областта вече е обявена в бедствено положение. Най-засегнати са населените места Багренци, Граница, Пиперков чифлик, Коньово, Горна и Долна Гращица, както и Таваличево. По-високите райони, като Скакавица, отчитат по-слаби щети, което отново поставя въпроса за правилното разположение на овощните градини, предава БНТ.

По думите на проф. Димитър Домозетов, ситуацията при сливите е катастрофална:

"Сливовата култура е напълно унищожена. Всички цветове, както напредналите, така и след опрашване. В района няма запазена слива.“

При черешите положението е малко по-добро, но също тревожно. Част от плодовете са оцелели - между 15% и 30% според различни наблюдения, но пораженията са сериозни и неравномерни. Интересен феномен е, че в някои случаи дърветата от едната страна на пътя са запазени, а от другата - напълно унищожени, което показва влиянието на локалните въздушни течения.

Въпреки частичното оцеляване, прогнозата за значима реколта от череши остава песимистична.

Загубите за производителите са не само текущи, но и стратегически. Две последователни години без продукция поставят стопанствата под сериозен финансов натиск. В същото време агротехническите дейности - като растителна защита, резитби и поддържане на насажденията - не могат да бъдат прекъснати, което означава разходи без приходи.

Много от стопаните разчитат на държавна подкрепа, за да запазят градините си жизнеспособни до следващия сезон.

Община Кюстендил организира среща между производители, институции и народни представители с цел да се направи точна оценка на щетите и да се обсъдят компенсационни механизми.

Кметът Огнян Атанасов призова земеделците да подадат заявления за пропаднали площи в рамките на обявения 10-дневен срок, дори и при съмнение за щети. Комисиите впоследствие ще извършат оценка на място.

Основната цел е да се осигури адекватна финансова подкрепа, подобна на тази от предходната година, която да позволи на производителите да поддържат насажденията и да се подготвят за следващия сезон.

Наред с компенсациите, се обсъждат и мерки за ограничаване на бъдещи загуби.

Сред тях по-добро позициониране на насажденията и избягване на ниски терени, където студеният въздух се задържа; инвестиции в технологии за защита от слани - ветрогенератори (перки), отоплителни системи, димни генератори; нови решения - общината проучва модерни технологии, които могат да работят при по-ниски температури от досега използваните; подобрено опрашване дори оранжерийни насаждения са засегнати, което показва проблеми с изкуственото опрашване.

Въпреки направените инвестиции от някои земеделци, екстремно ниските температури тази година са надхвърлили възможностите на наличните системи за защита.

2026 г. се очертава като изключително трудна за региона, който традиционно е един от водещите овощарски центрове в България. Производителите не разчитат основно на субсидии, а на реализация на продукцията - нещо, което тази година почти липсва.

Въпреки това остава надеждата, че малкото оцелели плодове ще достигнат пазара, а с адекватна подкрепа секторът ще успее да се стабилизира и да се подготви за по-добра следваща година.