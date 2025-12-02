ЗАРЕЖДАНЕ...
|Производител: Чрез масовото изкупуване на земеделска земя се изпраха много пари
Жекова критикува курса на Европейската комисия, който по думите ѝ се прокарва вече втори програмен период и ще продължи след 2027 г. Според нея тази политика е довела до затруднения не само за българските, но и за европейските земеделци.
Тя отбеляза, че българското земеделие е било поставено в условия, при които "най-силният и този с най-много пари“ доминира сектора. По думите ѝ мотото "земя на всяка цена“ е довело до изкривявания, включително и до "изпиране на много пари“ чрез масово изкупуване на земеделска земя.
Жекова определи изплащаните у нас ренти като "икономически необосновани“, тъй като приходите от земеделие не покриват тези разходи. Високите ренти, комбинирани с четири последователно тежки години и липсата на напоителни системи, поставят сектора в критично положение, подчерта тя.
"В огромна част от България напояване няма – това е нещо имагинерно, което може би ще се случи при бъдещо дългосрочно управление“, коментира Жекова.
Тя отбеляза, че земеделците нямат алтернативни култури, а климатичните условия се влошават. Според нея единственото устойчиво решение е секторът да бъде пренасочен към мислене за дългосрочност и приемственост: "Да оставим на децата си бизнеса, за да има трето поколение земеделци“.
Жекова подчерта, че земята трябва да бъде опазвана като национално богатство:
"Не можеш до безкрайност да наливаш препарати и торове и да вадиш безкрайни добиви. Не става така.“
Тя обяви, че земеделските организации очакват създаването на експертна група, към която да внесат своите предложения. Министър Тахов е запознат с част от идеите им, но е важно те да бъдат обсъдени със всички заинтересовани страни.
Според Жекова Законът за браншовите организации е "кутията на Пандора“, която ще изясни "кой кой е“ в сектора. Тя настоя политиците да осъзнаят, че "моментното удобство не е решение за нито един сектор и не решава проблемите“.
Коментари (0)
