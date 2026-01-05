Професор от БАН: През 2026 г. у нас се очакват екстремни явления

© "2025 г. в глобален план беше втората най-топла от наличието на климатични измервания. За България беше третата най-топла, 2024 г. е лидер в това отношение. 2023, 2024 и 2025 са годините, в които глобалната температура премина границата от градуса и половина, договорен по Парижкото споразумение като наша цел", заяви проф. д-р Емил Гачев от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН за Bulgaria ON AIR.



Според него човекът безспорно има влияние за увеличаване на температурите, но не изцяло и само той е виновен за глобалното затопляне.



"Има естествени процеси, които определят това затопляне. Даже да нямаше човешко въздействие, пак ще да има затопляне, но то нямаше да е толкова значимо. Бързият темп на затопляне притеснява учените. 2023, 2024 и 2025 г. отбелязаха рязък скок в затоплянето", посочи проф. Гачев.



Той разясни, че основната част от глобалното затопляне се поглъща от океана. Затоплените морета и океани ще продължат да отделят топлина и ще наблюдаваме аномално високи температури, предупреди експертът



Как започва 2026 г. и какво да очакваме



Очаква се 2026 г. също да бъде топла, но не чак толкова, отбеляза ученият. Проф. Гачев съобщи, че през изминалото денонощие е имало рекорди в максималните температури.



"В София малко над 16 градуса, а във Варна - близо 18. Действително пролетни температури. Няма да продължат дълго. Тези топли ветрове са предвестник на валежна обстановка. От сряда-четвъртък се очаква захлаждане", съобщи ученият и добави, че януари ще бъде съпроводен от температурни амплитуди.



През 2026 г. у нас се очакват екстремни явления от най-различен тип - наводнения, градушки, продължителни засушавания, силни ветрове.



"Трябва да започнем да си учим уроците и да взимаме мерки. Трябва нашите дерета на реките да бъдат почистени, не трябва да има незаконни строежи", изтъкна проф. Гачев.



Критичните месеци и влиянието на човека



Критични са пролетните месеци април и май, както и от втората половина на август до началото на ноември, посочи гостът.



Очаква се рискът от пожари в страната да бъде висок през лятото. Проблемът е в продължителните сухи периоди.



"Ограничавайки твърдото гориво, ние ще направим нещо за самите нас. Обикновеният човек трудно може да повлияе на глобалните процеси. Смекчаването на въздействията трябва да се направи на високо равнище. Трябва да възпитаваме екологичното мислене", заключи проф. Гачев.