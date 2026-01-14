ЗАРЕЖДАНЕ...
|Професионалните домоуправители вече ще плащат такса за регистрация
Съгласно закона, лицата, които искат да упражняват дейност по управление на етажна собственост на територията на страната, трябва да се вписват в специален регистър. Регистърът се създава и поддържа от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Освен вписването, законът урежда и реда за издаване на удостоверение за регистрация на съответния професионален домоуправител.
За първоначално вписване на професионален домоуправител е определена такса в размер на 80 евро. Регистрацията е валидна до пет години, след което управителят трябва да се регистрира отново и да получи ново удостоверение, ако желае да продължи дейността си.
При подаване на заявление по електронен път таксата се намалява на 72 евро.
В случай на вписване на промяна на обстоятелства, подлежащи на регистрация, е предвидена такса в размер на 49 евро. Ако заявлението се подаде по електронен път, таксата се намалява с 10% – на 44,10 евро.
В мотивите към проекта се посочва, че размерът на таксите е формиран на базата на преките и непреки разходи на административното звено, което извършва услугата. Изготвената калкулация показва, че посочените такси не надвишават реалните разходи за предоставяне на услугата.
