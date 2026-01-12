ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Вучков: Чест му прави на моя състудент Росен Желязков
Според него този парламент е обречен и не може да роди ново редовно правителство.
По повод думите на премиера в оставка - "тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена, трябва да бъде поощрена", Вучков заяви: "Чест му прави на моя състудент Росен Желязков, че изрече тези думи точно навреме и не мога да си обясня поведението на лидера на все още най-голямата политическа сила - ГЕРБ - г-н Бойко Борисов, защото едва ли и той самият си вярва, че тези многохилядни протести са финансирани от контрабандисти в организирана престъпност".
Контрабандисти и "дедесари" са финансирали антиправителствените протести от края на миналата година, довели до оставката на кабинета "Желязков". "Те си го знаят - и колегите от ПП-ДБ, и другите".Това твърдение отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в ново включване с видео в социалните мрежи в партийната централа на работно съвещание с кметове, министри (в оставка) и депутати.
Според професора протестите са спонтанен гняв на млади хора за това че не могат да приемат арогантност и безобразие на политическата сцена.
"Никой нищо няма да провери. Всичко е една предизборна ситуация, оттук насетне всички политически играчи са се вторачили в деня на изборите. Цялото политическо поведение ще се концентрира в това", смята той.
Според него обществото трябва да се интересува какви политически платформи ще се презентират пред нас. "Да си изберем този политик, който ще реализира нашите лични и професионални надежди. Надявам се да се проведе що годе един приличен честен вот. Много е важно да се реализира поне мъничка промяна в изборния кодекс, да се засили елементът машинен вот, защото при него поне няма да има фалшифициране на бюлетини".
Вучков смята, че е изключително важна е ролята на вътрешния министър. Това да бъде съчетано с един машинен вот, един вътрешен министър, служебен, който е относително отделечен от политическите сили и най-вече има вътрешна воля да се бори срещу купуването на гласове.
Според него едва ли някой ще постигне абсолютно мнозинство. Коалиционната култура трудно се установява. Трябва една смислена коалиция, уточнила всички реформи в публичната сфера, защото истинският български бизнес и особено дребният и средният нямат свое реално политически преставителство в българския парламент.
