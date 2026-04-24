"Предстоящите почивни дни ще предложат много приятно пролетно време. Температурите ще бъдат комфортни, без риск от слани или снеговалежи, въпреки че април остава малко по-хладен от обичайното — с около 0,6–0,7 градуса под съвременната климатична норма", каза пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му разпространената по-рано прогноза за сняг в началото на май няма да се сбъдне. Според него подобни разминавания се дължат на неточности в моделите, използващи изкуствен интелект.

В цяла Европа се очаква затопляне, като по-хладно ще остане само в североизточните райони на континента.

"Няма откъде да дойде студ. Евентуално следващата седмица от Северна Европа ще дойде малко по-хладен въздух и температурите ще се понижат, но не толкова съществено, колкото се очакваше", посочи проф. Рачев.

За София прогнозата за неделя е около 20°C, докато в Южна България температурите могат да достигнат до 25°C.

От четвъртък се очаква период от няколко дни с валежи и по-ниски температури — около 14–15°C. По-дъждовното и прохладно време ще се задържи и около 1–3 май, след което отново се очаква затопляне.

"За Гергьовден така трябва да бъде - хем топло, хем слънце, хем да превали. това е перфектното време", каза още проф. Рачев.