|Проф. Рачев: Този процес ще приключи днес, идва нова вълна
По думите му в момента страната ни се намира в типично "мека“ зимна обстановка, която повече напомня ранна пролет, отколкото средата на астрономическата зима.
По Черноморието сутрешните температури достигат между 6° и 8°, а в София термометрите отчитат около 4° – стойности, които са чувствително по-високи от обичайните за края на януари. Това ясно показва, че зимата тази година протича с по-слаб студ и с чести периоди на затопляне.
Промяна във времето се очаква от петък, когато от север ще нахлуе по-студен въздух. Този студен фронт ще обхване голяма част от Източна Европа и частично ще засегне и България. В резултат на това през събота и неделя се очакват валежи от дъжд и сняг, като в по-високите райони – над 800–600 метра надморска височина – валежите ще бъдат смесени, а на места и изцяло от сняг.
В планинските курорти през последните дни валежите са били предимно от дъжд, но впоследствие температурите са се понижили и дъждът е преминал в сняг. Това е довело до образуване и "запечатване“ на снежната покривка, която се наблюдава в момента. Според прогнозата този процес ще приключи днес, а от четвъртък нататък времето ще остане сложно – с плътна облачност и повсеместни валежи в страната.
Проф. Рачев обърна внимание и на количествата валежи, паднали в някои райони. Станцията на Софийския университет в село Елховец е отчела 65 литра на квадратен метър за едно денонощие – количество, което е съществено и нетипично за този период.
В резултат на интензивните валежи реките Арда и Елховска са над средното си ниво и са залели зоните, която се намира най-близо до речния бряг. Въпреки това ситуацията е под контрол, тъй като язовир "Кърджали“ разполага с над 100 милиона кубически метра свободен обем, който може да поеме високата водна вълна, уточни климатологът пред bTV.
Очакваното застудяване ще бъде по-сериозно в други части на Европа. Във Варшава максималните температури ще бъдат едва -11° градуса, много студено ще в Западна Украйна, Германия, Чехия и Словакия. България обаче ще остане в периферията на този студен въздушен масив, с температури между 2° и 8°.
Много по-сериозна е ситуацията отвъд Океана. В Съединените щати студен въздух от района на Мексиканския залив се спуска на юг и изток през страната – явление, типично за климата на САЩ и Канада. Това води до рязко понижение на температурите и екстремни зимни условия в редица щати.
От събота нататък обаче се очаква бързо повишаване на температурите. Въпреки това в новинарските емисии се съобщава за жертви, свързани със студа. Проф. Рачев уточни, че в повечето случаи тези смъртни случаи не са пряко вследствие на ниските температури, а са резултат от транспортни инциденти, катастрофи и физическо претоварване при почистване на сняг.
