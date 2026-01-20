ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Пламен Киров: С този ход на президента изборът на служебен премиер ще се забави
Автор: Десислава Томева 08:43Коментари (0)44
© БНТ
Конституционният съд остава да се събере на заседание, да гласува решение за прекратяване мандата на президента въз основа на подадената оставка, това заяви бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров.

Автоматично вицепрезидентът поема мандата на президента т.е. до края на срока, за който са избрани.

"Ако в България се прави сериозна политика и наистина се мисли за държавно управление, а не за овладяване най-вероятно се мисли за име на служебен премиер. С този ход на президента процедурата ще се забави. И когато говорим за тайминг в момента срокове няма. Сроковете изтекоха", каза пред БНТ проф. Киров.

Няма да има кой знае какво забавяне за консултациите, смята проф. Киров, но следващата стъпка ще бъде консултации с хората от списъка.

Според Киров "като че ли няма пречка Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер, но има политическа".

"Ако той заеме поста на служебен министър-председател, той на коя политическа партия ще бъде според вас? Аз мисля, че ще бъде на ПП-ДБ".

 На въпрос "кой носи отговорността за служебен кабинет", проф. Киров отговори така: "Никой".

"Носи се отговорност, когато президентът назначава. Сега никой няма да носи отговорност, защото президентът е с вързани ръце, когато назначава министър-председателя на служебното правителство".

Според Киров Конституцията си е много добра - лоши са играчите.

"Ноември ще има президентски избори и там залогът е много голям, защото няма значение как ще се позиционират политическите партии... Президентът има право на вето. И бъдещият президент ще се намеси много осезаемо в политиката, ако ние в следствие на тези предсрочни избори нямаме водещ политически субект, който да не може да направи коалиция".


