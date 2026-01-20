ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Пламен Киров: С този ход на президента изборът на служебен премиер ще се забави
Автоматично вицепрезидентът поема мандата на президента т.е. до края на срока, за който са избрани.
"Ако в България се прави сериозна политика и наистина се мисли за държавно управление, а не за овладяване най-вероятно се мисли за име на служебен премиер. С този ход на президента процедурата ще се забави. И когато говорим за тайминг в момента срокове няма. Сроковете изтекоха", каза пред БНТ проф. Киров.
Няма да има кой знае какво забавяне за консултациите, смята проф. Киров, но следващата стъпка ще бъде консултации с хората от списъка.
Според Киров "като че ли няма пречка Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер, но има политическа".
"Ако той заеме поста на служебен министър-председател, той на коя политическа партия ще бъде според вас? Аз мисля, че ще бъде на ПП-ДБ".
На въпрос "кой носи отговорността за служебен кабинет", проф. Киров отговори така: "Никой".
"Носи се отговорност, когато президентът назначава. Сега никой няма да носи отговорност, защото президентът е с вързани ръце, когато назначава министър-председателя на служебното правителство".
Според Киров Конституцията си е много добра - лоши са играчите.
"Ноември ще има президентски избори и там залогът е много голям, защото няма значение как ще се позиционират политическите партии... Президентът има право на вето. И бъдещият президент ще се намеси много осезаемо в политиката, ако ние в следствие на тези предсрочни избори нямаме водещ политически субект, който да не може да направи коалиция".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Температурите тази вечер вече потвърдиха прогнозите
21:59 / 19.01.2026
Зафиров: БСП отново има президент!
21:21 / 19.01.2026
Родена е на 24 октомври 1964 г. в София
20:22 / 19.01.2026
Костадинов: Наистина ли Радев е казал точно това?
20:07 / 19.01.2026
Радостин Василев: Време е за мъже
20:08 / 19.01.2026
Цялото обръщение на президента от първата до последната дума
19:51 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
В някои села в България пенсионерите не получават парите си в пощата
09:16 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS