ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Павлов: Левски изобщо не е предаден, поп Кръстю е невинен
Един от основните акценти в изказването на проф. Павлов е корекцията на рождената дата на Васил Левски.
"Левски е роден през 1840-а, а не през 1837-а година. Това стана ясно от османо-турски данъчни документи, открити от д-р Григор Бойков и коментирани заедно с проф. Пламен Мите", заяви историкът.
Според него няма съмнение, че Апостолът е отишъл на бесилото на Христова възраст. По-рано, през 1867 г., Панайот Хитов отбелязва, че Левски "кара 28-ата си година".
Проф. Павлов категорично отхвърли тезата за предателство от страна на поп Кръстю.
"Левски изобщо не е предаден. Заловен е след издирване от властите и тайните служби на Османската империя, които са били сериозно реформирани с участието на експерти от тогавашния европейски свят", поясни той.
Според историка професионалните следователи са установили самоличността на Апостола чрез очни ставки едва след отвеждането му в окръжния център в Търново.
Проф. Павлов описа Левски като личност с изключителна енергия, работохолизъм и модерно, дори радикално мислене. Той припомни, че Апостола е бил преди всичко монах, който съзнателно е избрал този път, за да служи на ближния и на "целия човешки род".
"Той е политик от модерен тип, човек с качества на държавник. Неговата убеденост в републиката, вишегласието и демокрацията не кореспондира чак толкова с тогавашния български и европейски елит", отбеляза професорът. Павлов подчерта, че за Левски законността е била на първо място, което е видно от неговата "Наредба" и Устава на комитетите.
Проф. Павлов определи Априлското въстание като "въстанието на Левски". Въпреки че избухва три години след неговата гибел, то е организирано от създадените от него комитети и по неговите методи. "Апостолите и Захари Стоянов споменават, че всички техни съратници казват: "Апостола ни учеше така", обясни проф. Павлов.
Запитан дали Левски би харесал днешна България, историкът предположи, че "най-вероятно нямаше да му харесат много неща", но добави, че страната ни е постигнала много, въпреки перипетиите и историческите трудности.
"Левски е другото име на свободата. Колкото повече се отдалечаваме от епохата му, толкова по-близък става той на днешния българин", заключи проф. Пламен Павлов.
В предаването "Социална мрежа" преподавателят от УНСС проф. д.н. Ивайло Христов също коментира въпросите около Левски и Априлското въстание.
"Обикновено се смята, че Априлското въстание е продължение на делото на Левски. Донякъде е така, защото то води до политическата независимост на страната. Но нещата са по-сложни", каза проф. Христов.
Той обясни, че Априлското въстание избухва в райони, които не са в мрежата, изграждана от Левски – други са селищата, други са и хората. Целите на Левски са едни, на Апостолите в Гюргево – други. А разликата е съществена, смята професорът.
"Левски е искал продължителна подготовка от най-малко 4–5 години, преди да се вдигне всеобщо въоръжено въстание. Апостолите от Гюргево целят, както го казва и Стоян Заимов в пряк текст, "резня“ - , т.е. кланета, които да предизвика европейското обществено мнение, намеса на великите сили и по този начин българският въпрос да стане част от големия Източен въпрос. И това би могло да доведе до политическото освобождение на страната. Горе-долу така и става", коментира проф. Христов.
Въпросът за залавянето на Левски е като пъзел. "Ако се сглоби по един начин, ще определим поп Кръстьо като предател, ако го сглобим по друг начин, ще намерим друг", каза професорът.
Според него залавянето на Левски е съвкупност от събития.
"Имаме криза и разпад във вътрешната революционна организация, усилени действия на османската полиция. Открити са нови документи, които доказват, че още преди обира при Арабаконак от Димитър Общи, който е фатален на практика, османската полиция вече влиза в дирите не само на Левски, но и на комитетите, особено в Северна България. Знаели са кои са комитетските гнезда, главните селища, някои от ръководителите. Единственото, което не са знаели, е как изглежда Левски. Но и снимката попада в тях", коментира проф. Христов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада
09:45 / 19.02.2026
Заплата от 6700 евро и сигурност за цял живот, но по-малко от 3% ...
09:32 / 19.02.2026
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което ...
09:27 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха ге...
09:03 / 19.02.2026
До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка ...
08:36 / 19.02.2026
Йотова назначи служебния кабинет
08:37 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Рядко явление посред зима
21:05 / 17.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS