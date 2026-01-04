ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Олег Асенов: Тол таксата се увеличава с 30% от 1 март
Автор: ИА Фокус 10:46
© bTV
"От 1 март се увеличава тол таксата с допълнителна компонента за въглеродни емисии. Ще бъдат увеличени средно с около 30% таксите за превозни средства. Увеличението е максимално за емисионно най-замърсяващите“. Това каза проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.

За категория Евро 6, както и автомобилите, произведени след 1 юли 2019 година, ще ползват отстъпки от тази такса.

Той уточни мярката цели подмяна на автопарка с нови тежкотоварни автомобили и намаляване на въглеродните емисии с не по-малко от 2,5% на годишна база.

Тол камерите ще засичат и за камиони в изпреварващата лента. Надявам се да се случи от пролетта, подчерта проф. Асенов пред bTV.

"Ефектът "средна скорост“ доведе до значително намаляване в пъти на превозните средства, които се движат с по-висока скорост. Превъзпитанието може да се търси година и половина напред, защото ефектът се наблюдава само в отсечките на контрол“, обясни Олег Асенов.

Отсечките, които се измерват, ще продължат де се увеличават. За летния сезон ще има още по-голямо покритие. Най-фрапантни са нарушенията в тъмната част на денонощието.

От тол управлението отчетоха, че през 2025 година са събрани над 1 млрд. лева приходи от тол системата. Достигнати са 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм.

"Пари има. Надявам се да бъдат ефективно използвани за пътна инфраструктура, за пътна безопасност“, каза Асенов.

"Като държавни такси парите влизат в държавния бюджет. Оттам нататък те се разпределят спрямо Закона за държавния бюджет. Много повече пари от този 1 млрд. лева отиват за ремонти на пътища заради дългогодишната липса на поддръжка“, допълни той.


