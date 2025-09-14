ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Николай Радулов: Част от полицаите биват окуражавани да бият гражданите
По думите му традиция на ръководството на МВР е да провежда кризисни мероприятия за овладяване на ситуацията и повеждане на общественото мнение в определена посока.
"От 2020 г. насам по един или друг начин част от полицаите биват окуражавани да бият гражданите. Когато има насилие, гражданите се озлобяват срещу полицията, това силно ги разделя и може да се разчита на полицията за употреба по време на граждански вълнения. В такива инциденти обикновено участват ръководители със съмнителни качества и с лоша репутация по места“, обясни проф. Радулов.
Според него в сегашния парламент има достатъчен капацитет за извършване на необходимите промени в Закона за МВР така, че министерството да заработи по-ефективно.
