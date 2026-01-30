Проф. Миронова: Занимаваме се с махленски проблеми!

© Занимаваме се с махленски проблеми, светът се прекроява – къде сме ние?! Това каза проф. д-р Надя Миронова, декан на факултет "Управление и администрация" в УНСС и директор на регионалния център на университета в Хасково, един от вдъхновителите на платформа "Мисия 100", в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.



Тя обясни, че платформата "Мисия 100" не е нестопанска инициатива, а обществена такава. "Реално я създавахме в един момент преди година и половина, когато имаше вече много ясни наченки на кризата на доверие между гражданското общество, политиците и управлението, защото ние много сериозно искрено вярваме в това, че пътищата, по които гражданите, политиците и управлението могат да стигнат едни до други и по които могат да вървят заедно най-вече, се изграждат именно от хората, които са компетентни, образовани, културни, обществено полезни, обществено ангажирани", разказа тя.



"И реално заради това направихме мисията, да покажем тези хора, да покажем такива хора, които са съвсем неизвестни - от малки общини, малки общности, заедно с такива хора между политиците, управленците, за да се види, че не може всички да бъдат слагани под един етикет и много е важно личността, много е важна мотивацията на човек, как ще се държи, какво ще прави и колко и на кого ще бъде полезен", добави проф. Миронова.







"Ние се намираме съвсем в края на един период, който наричахме Преход и в който направихме и много положителни неща като нация, като държава, допуснахме и много грешки, разбира се, на метода да правим грешките от една страна, от липсата на опит, но от друга страна, разбира се, на базата на злоупотреби и на не съвсем съзнателни, добронамерени действия. Така или иначе в социален и икономически план като че ли дойде краят на една епоха, в която беше възможно и имахме време да грешим и дойде време, в което трябва наистина да навлезем в една много по-различна пътека, много по-различен начин, по който да развиваме държавата си, по пътя на ускорения икономически растеж, на осъзнатата социална интеграция, на дигитализацията с лице към хората, в услуга към хората. Противоречието на следващите години ще бъде противоречието между хората и технологиите по много причини. А ние като че ли някак сме още прекалено аналогови, просто се боим от дигитализацията, от машините, но не правим никакви усилия систематични да прогнозираме, да планираме, да подготвим хората, да подготвим технологичната среда. Някак си много изоставаме, някак не сме модерни, не сме в ритъма на развитието в света. Вижте какво се случва около нас просто, а ние се занимаваме с някакви дребни рекъл-казал, решаване някакви битови, махленски проблеми. Светът се прекроява – къде сме ние?!", попита тя.



Проф. д-р Надя Миронова уточни, че в "Мисия 100“ на базата на тази една година и половина са провели разговори с много хора с висока професионална компетентност в различни сфери. Вече имат една програма от 10 стъпки с по 10 мерки, т.е. 100 мерки, които считат, че са изключително важни да бъдат предприети в следващите 2 до 3 години, така че да можем наистина да вървим напред.







По думите й на първо място е незабавното отстраняване от държавните обществени постове на хората от съдебната система и на хора от държавната администрация, които са със съмнение за нарушение на интегритет. "На второ място проверките за необяснимо богатство, в резултат на това веднага могат да бъдат идентифицирани т.нар. рискови точки на корупцията, защото служители, които са на заплата няма как да си позволяват екскурзии, екзотични по острови и скъпи коли. На следващото място задължително е нужен веднага структурен и функционален анализ от Министерския съвет през всички агенции, през всички инспекции, за да може да се оптимизират задълженията, структурите и броя на заетите. На следващо място ни е нужен един бърз външен, според мен, одит на законодателството и поднормативната уредба с участието на нашите професионални гилдии, за това да бъдат идентифицирани законите, които не съответстват на принципите за справедливост. Освен това, нужен ни е много сериозен одит на Закона за публичните предприятия, през който чрез нарушения се увеличи рискът от лошо управление и партийно влияние в публичната собственост. Нужно ни е операция "Чисти ръце“ в службите за сигурност. Нужно ни е изваждането бързо на "делата на трупчета“ и завършването на бърз, прозрачен и справедлив съдебен процес. Нужен ми е одит на дейността и резултатите от работата на инспекторатите на министерствата и институциите. Нужен ни е анализ на настъпилите финансови вреди на държавните структури, на институциите под формата на обезщетение, в следствие на това, че много служители са спечелили със съдебни решения обезщетение, но ръководителите, довели до тези разходи чрез свои неправомерни действия и решения, никога и по никакъв начин не са били лично отговорни за това, което са направили. И накрая, според мен, бързо ни е нужна една т.нар. професионална 360-градусова оценка на служителите на ръководни постове в държавната и общинските администрации и преместване на служителите, които не отговарят на стандартите за компетентност и служене", обясни тя.