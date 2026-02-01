ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Маринов: Радев каза доста неща, които няма да са лесни за изпълнение
По думите му, Радев остава верен на себе си – като стил и начин на мислене, като се отличава с премерен изказ и внимателно обмислени позиции.
"Това е един рационален човек, много събран, много прецизен или стремящ се да бъде прецизен в думите си. Това не е човек сладкодумец", каза Маринов.
Румен Радев запазва характерния си стил на рационален и дисциплиниран политик и в новата си роля на партиен лидер“, посочи гостът, подчертавайки, че Радев не разчита на емоционално говорене, а на предварително изградена логика и план.
Според него бившият вече президент е постъпил разумно, като не е навлязъл в подробности по ключови политически теми, тъй като програмните решения тепърва се оформят, а бъдещото управление неизбежно ще изисква коалиционни партньорства:
"Радев каза доста неща, които няма да са лесни за изпълнение. Той направи впечатление на политик, който няма предварително да чертая червени линии и да затваря врати. Това от една страна е добре, прагматично е, тъй като е очевидно, че в някои отношения за решаването на някои от най-тежките проблеми, той ще трябва да търси някои партньорства".
Маринов отбеляза и по-умерен тон към европейските теми, като по думите му Радев е направил "лек реверанс към по-традиционните разбирания за нашето участие в Европа“, без да предизвиква излишно напрежение.
Като ключово политическо послание той открои отказа от реваншизъм. Според експерта, Радев дава знак, че няма да провежда чистки и репресии при евентуална смяна на управлението, а ще настоява за спазване на закона и правила за всички.
В същото време сериозни въпросителни остават около икономическите решения при евентуално бъдещо управление.
"Нямам отговор на този въпрос и не съм сигурен дори, че и той самият има конкретен отговор“, заяви анализаторът относно начина, по който ще бъдат решени бюджетните проблеми.
В идеологически план той определи Радев като прагматик, който вероятно ще избягва крайни позиции, но подчерта, че всяка бъдеща партия около него ще трябва да изгради ясна ценностна и политическа платформа.
