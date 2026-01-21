ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
Автор: Цоня Събчева 20:48Коментари (0)471
©
Гласуване със скенери няма да има на изборите напролет. Физически е невъзможно това да се случи – и слава Богу. Това каза проф. Михаил Константинов – директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“ и бивш дългогодишен член на ЦИК, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

Поредната смяна на технологията на гласуване по думите му е безобразие и подигравка с българските избиратели. "Да се въведе направо такова гласуване не е безобразие, а малоумие. След две-три години експерименти, както правихме и с други машини, може да се помисли за такова гласуване. От това, което видях, не виждам как ще се запази тайната на вота на тези бюлетини, защото всички гледат какво сте записали върху тях“, коментира проф. Константинов.

На предстоящите избори ще гласуваме по добре познатия начин – с хартия или с машина. Поради изтеклия срок на годност на машините обаче експертът очаква голяма част от тях да не сработят и да се премине основно към хартиен вот.

Михаил Константинов коментира и включването на президента Румен Радев в предизборната надпревара. С прекратяването на мандата си предсрочно той погазва Конституцията, която му отрежда петгодишен мандат, отбеляза той. "Радев нарушава своята клетва. Това е много тежко престъпление. Особено за един военен това е безчестие. Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава“, добави той.

Проф. Константинов очаква Румен Радев да спечели стабилно парламентарно мнозинство.

"Почти сигурно не пълно мнозинство, но би могло партията на Радев с помощта на още една или две партии да получат мнозинство. Сега остава да видим с коя партия би играл, след като ги нарече "шарлатани и мошеници“. Той си постла лошо за бъдещо сътрудничество“, отбеляза математикът.

В следващия парламент със сигурност място ще намерят ГЕРБ, "ДПС – Ново начало“ и "Възраждане“. "Но целият политически дребосък ще изчезне, няма място за тях“, категоричен бе проф. Константинов.


Още по темата: общо новини по темата: 37
21.01.2026 »
21.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Президенството с подробности за поканата на Тръмп към Радев за уч...
18:51 / 21.01.2026
Важно за втора пенсия?
17:06 / 21.01.2026
БНБ каза за фалшивите евробанкноти
17:02 / 21.01.2026
Грип при бременни жени – рискове и превенция
16:09 / 21.01.2026
Кирил Петков публично защити Лена Бориславова
16:08 / 21.01.2026
Бориславова: Активно работя по два нови проекта, с които ще се из...
14:13 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
08:42 / 19.01.2026
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
10:48 / 19.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Процедурата за избор на нов главен прокурор
Споразумението на ЕС с Меркосур
Властта се зае с казуса "Кроношпан" във Велико Търново
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: