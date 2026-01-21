Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава

© Гласуване със скенери няма да има на изборите напролет. Физически е невъзможно това да се случи – и слава Богу. Това каза проф. Михаил Константинов – директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“ и бивш дългогодишен член на ЦИК, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.



Поредната смяна на технологията на гласуване по думите му е безобразие и подигравка с българските избиратели. "Да се въведе направо такова гласуване не е безобразие, а малоумие. След две-три години експерименти, както правихме и с други машини, може да се помисли за такова гласуване. От това, което видях, не виждам как ще се запази тайната на вота на тези бюлетини, защото всички гледат какво сте записали върху тях“, коментира проф. Константинов.



На предстоящите избори ще гласуваме по добре познатия начин – с хартия или с машина. Поради изтеклия срок на годност на машините обаче експертът очаква голяма част от тях да не сработят и да се премине основно към хартиен вот.



Михаил Константинов коментира и включването на президента Румен Радев в предизборната надпревара. С прекратяването на мандата си предсрочно той погазва Конституцията, която му отрежда петгодишен мандат, отбеляза той. "Радев нарушава своята клетва. Това е много тежко престъпление. Особено за един военен това е безчестие. Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава“, добави той.



Проф. Константинов очаква Румен Радев да спечели стабилно парламентарно мнозинство.



"Почти сигурно не пълно мнозинство, но би могло партията на Радев с помощта на още една или две партии да получат мнозинство. Сега остава да видим с коя партия би играл, след като ги нарече "шарлатани и мошеници“. Той си постла лошо за бъдещо сътрудничество“, отбеляза математикът.



В следващия парламент със сигурност място ще намерят ГЕРБ, "ДПС – Ново начало“ и "Възраждане“. "Но целият политически дребосък ще изчезне, няма място за тях“, категоричен бе проф. Константинов.