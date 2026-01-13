ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Кантарджиев: По-тежките седмици тепърва предстоят!
По официални данни за последната седмица заболеваемостта в страната е 133 случая на 10 000 души, което е с около 30 пункта по-ниско спрямо същата седмица на миналата година. Според проф. Кантарджиев това показва, че има известно забавяне на грипната вълна, което той обяснява с климатичните условия и наличието на колективен имунитет. "Това означава, че по-тежките седмици тепърва предстоят. Очаквам бурно разпространение на грипа, като пикът най-вероятно ще бъде в началото на февруари“, посочи специалистът.
Най-висока заболеваемост към момента се отчита в областите Варна и Силистра, а сред децата във възрастовата група от 5 до 14 години най-много случаи има в Русе, Силистра, Шумен и Ямбол. Засега не се налага въвеждане на строги противоепидемични мерки, но експертът подчерта, че те трябва да се прилагат навреме – при рязко покачване на случаите в рамките на няколко дни.
Проф. Кантарджиев напомни, че за здрав възрастен човек до пет вирусни инфекции годишно се считат за нормални, а при децата – до осем. Повод за притеснение има, ако заболяванията зачестят, протичат по-тежко или се възстановяват необичайно бавно. В такива случаи е препоръчително да се направи изследване на имунната система след консултация с лекар.
По отношение на лечението специалистът подчерта, че при типични симптоми на грип – висока температура, болки в мускулите, силна отпадналост и главоболие – трябва бързо да се потърси лекар и при необходимост да се започне антивирусна терапия. Той предупреди, че имуностимуланти по време на остра вирусна инфекция не са препоръчителни, тъй като могат да доведат до усложнения.
"Антибиотици се използват само при доказана бактериална инфекция – например при промяна в цвета на храчките към зеленикаво, болки в гърдите или съмнение за пневмония“, обясни проф. Кантарджиев.
Като естествена подкрепа за имунитета той препоръча традиционната българска кухня – кисело зеле, ферментирали зеленчуци, добре узряло бяло саламурено сирене и редовна консумация на кисело мляко.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Един от най-сигурните индикатори за охлаждане на пазара вече запо...
10:56 / 13.01.2026
Доц. д-р Христиана Бацелова: Имунизацията срещу варицела е важна
11:51 / 13.01.2026
Голяма банкова сделка на българския пазар приключи успешно
10:29 / 13.01.2026
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, ...
10:20 / 13.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото к...
10:16 / 13.01.2026
Почина Христо Антов
09:12 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS