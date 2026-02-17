ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Кантарджиев: Опасността е, ако започне по-бавно да си тръгва грипът
"Въпреки катастрофалните предсказания, тази година не се стигна до епидемия, не се стигна до затваряне на училища. Вълната дойде по-бавно. По-бавно се разви грипната епидемия от съседните държави, а пък страните в Западна Европа избързаха тази година, имаше много случаи. Така нареченият супергрип се оказа не толкова опасен. Болните тази година са много по-малко от миналата година. Също така, случаите на хоспитализации са много по-малко. Бавно намаляват случаите като средно за страната имаме около 103 на 10 хиляди, което е слабо развитие“, посочи той.
По думите му все още грип има и ще има още следващите седмици, но втора вълна с много случаи не се очаква.
"Опасността е, ако започне по-бавно да си тръгва грипът - да се стационира броят на новите случаи на заболели", отбеляза пред bTV проф. Кантарджиев.
"В края на миналия месец и началото на този месец беше пикът и тогава от материалите, които бяха за изследване в Националния център по заразни болести с генетични методи - около 37% от всички материали бяха с грип. Сега са само 17%", допълни още той.
Според него това се дължи първо на ваксините и на това, че хората са провели необходимите разговори с общопрактикуващите лекари и са имали под ръка антивирусни лекарства, изписвани с рецепта, които са строго срещу грипа. "Ако се вземат в първите часове на проявата на заболяването, обаждайки се по телефона и разказвайки на доктора, и ако започнеш веднага лечението с тези лекарства, на другия ден вече си добре и не заразяваш другите", посочи експертът.
По думите му личната грижа се е променила, както и интелигентността на обществото.
"Грипът е с най-кратък инкубационен период. Като си бил на събиране с кашлящи и смъркащи, грипът обикновено за 24-48 часа се проявява", отбеляза Кантарджиев.
Той отбеляза, че случаите на COVID-19 от началото на годината са "смешно малко" сравнение с преди 5 години, както и протича леко. Водещият симптом е болно гърло.
"Моята рецепта са резани лимон, топени в сода за хляб. Приемат се след яденето - да ви кажа най-доброто средство за гърло", посочи бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
"Сега много се говори за респираторния синцитиален вирус, поради факта, че вече има ваксина, която даже някои западни, по-богати държави, си позволяват да я препоръчват и на младежи, и на възрастни“, обясни той.
Професорът обясни, че най-вече боледуват децата до 1 година, като наистина са заплашени недоносените. А през последните години се е разбрало, че този от вирус боледуват и много възрастните, като те боледуват тежко.
