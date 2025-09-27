ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Близнашки: Буря в чаша вода
Това е порив да се върнем към "доброто старо време, когато имаше силна, централизирана власт", смята Близнашки и добави, че това "няма да се случи, но те ще опитат".
Проф. Георги Близнашки посочи, че Румен Радев "е изпуснал една фраза "харизан суверенитет", на кого сме го харизали. Нека си изяснят тези въпроси".
"Бурята, която наблюдаваме е буря в чаша вода, защото като цяло курсът на държавата е правилен. Друг е въпросът, че хората на сцената не винаги демонстрират потенциал. Има много проблеми, свързани с нашия политически елит, но така или иначе се движим в правилната посока".
"Искането за Референдум за еврото е просто създаване на излишен шум", заяви проф. Близнашки.
Според него големият проблем в България е корупцията - на всички равнища. Изкушенията на властта са големи, добави той.
"Трябва да ги видиш с власт, с която могат да се разпореждат с националните ресурси, за да можеш да направиш верните заключения, така че малко по-спокойно трябва да гледаме на тези събития".
Идеологемата за превзетата държава е много подходяща, когато си в опозиция, но когато дойдеш на власт, забравяш, защото ти вече овладяваш лостовете на властта.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Четиридневна работна седмица означава две неща
10:11 / 27.09.2025
Константин: Искам да се извиня на всички хора
09:38 / 27.09.2025
Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
09:20 / 27.09.2025
Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско
08:26 / 27.09.2025
Празник е! Не организирайте шумни забавления
08:47 / 27.09.2025
Първите снежинки са факт
08:49 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS