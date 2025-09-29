Приятно време ни очаква утре

© През нощта над повечето места в Западна България облачността ще намалее до предимно ясно. Над Източна облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, но до сутринта валежите ще спрат и облачността и там ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 6°.



Утре ще преобладава слънчево време. След обяд над крайните североизточни райони облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°.



Над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°.



По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над крайните северни райони - значителна и на места ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.