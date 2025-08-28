ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Привлякоха към наказателна отговорност служителя на ЦГМ за боя в София
Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в "Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице.
С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Припомняме, че скандалът между служител на ЦГМ и двама граждани избухна вчера, като предполагаемата причина е поставяне на скоба при паркиране.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Урсула фон дер Лайен ще посети ВМЗ Сопот?
13:23 / 28.08.2025
Експерт: Златните кюлчета и монети над определена проба, са освоб...
13:03 / 28.08.2025
Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика
13:23 / 28.08.2025
Лиснаха две кофи с фекалии по общинска служителка
12:47 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Производител: Не са имали толкова тежка година от 20 години
12:20 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS