|Президентът ще направи обръщение към българския народ
Към момента не се посочва причината за извънредното обръщение.
В последните месеци в публичното пространство се засилват спекулациите, че президентът може да излезе на активната политическа сцена със собствен политически проект. На многократно отправяни въпроси по темата Румен Радев досега е отговарял уклончиво, без да дава конкретни индикации за подобни намерения.
Очаква се съдържанието на обръщението да внесе яснота относно мотивите и посланията на държавния глава.
