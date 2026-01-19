Президентът ще направи обръщение към българския народ

© Днес, 19 януари, от 19.00 часа президентът на Република България Румен Радев ще направи обръщение към българския народ. Това съобщиха преди минути от прессекретариата на държавния глава.



Към момента не се посочва причината за извънредното обръщение.



В последните месеци в публичното пространство се засилват спекулациите, че президентът може да излезе на активната политическа сцена със собствен политически проект. На многократно отправяни въпроси по темата Румен Радев досега е отговарял уклончиво, без да дава конкретни индикации за подобни намерения.



Очаква се съдържанието на обръщението да внесе яснота относно мотивите и посланията на държавния глава.