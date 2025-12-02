Президентът с извънредно обръщение към българския народ

© Днес, вторник, от 17.00 часа президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ.



Това съобщиха преди броени минути от пресцентъра на държавния глава.



