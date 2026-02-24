ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентството иска допълнителни документи по искането за освобождаване на Мирослав Рашков
Припомняме, че дотук се стигна след предложение от служебния кабинет по искане на вътрешния министър президентът Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на Мирослав Рашков.
Рашков заема поста главен секретар на МВР от август миналата година, а преди това няколко месеца е изпълняващ длъжността главен секретар.
"В тази си роля има различни пропуски“, отчита служебния МВР министър Емил Дечев, по чието искане кабинетът отправи предложението за особождаването на Рашков.
Основната причина - лошата организация на силите на реда в Пазарджик по време на предсрочния местен вот миналата година.
По думите му се налагало граждани да се отзовават на сигналите за купуване на гласове, вместо униформените.
Вторият аргумент - ненавременна реакция по време на протестите от 26.10. 2025 г. И третият - разследването по случая "Петрохан“. Според Дечев отсъствието на главния секретар от медийното пространство е довело до редица спекулации с фактите.
"Следващ аргумент – установих че главният секретар, който е на най-високата професионална длъжност в МВР, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение на пътищата. И едва днес, след като разпоредих проверка за всички ръководители и след традиционния теч на информация - всичките 5 бяха платени до 30 минути-час“, посочи служебният вътрешен министър.
