|Премиерът Желязков с първи коментар след срещата на Тръмп и Путин
Днешното заседание на "Коалицията на желаещите" наблегна на основната задача да се спрат убийствата и да се подкрепи траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право", написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа "Х".
Това е първият коментар на премиера след срещата на президентите на САЩ и Русия.
