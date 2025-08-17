Премиерът Желязков с първи коментар след срещата на Тръмп и Путин

© "Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от ЕС, така и от САЩ.



Днешното заседание на "Коалицията на желаещите" наблегна на основната задача да се спрат убийствата и да се подкрепи траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право", написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа "Х".



Това е първият коментар на премиера след срещата на президентите на САЩ и Русия.