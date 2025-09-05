Премиерът Росен Желязков официално идва в Пловдив за Съединението

© БТА Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържественото честване по повод 140-ата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив.



Официалната церемония ще се състои на 6 септември от 20.30 часа на площад "Съединение“ в Пловдив.