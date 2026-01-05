ИЗПРАТИ НОВИНА
Премиерът Росен Желязков на ключова среща в Париж за бъдещето на Украйна
Автор: Марияна Стойчева 21:30
Премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж на 6 януари, съобщиха от Министерски съвет.

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър. В него ще участват представители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Целта е да се направи равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепата за Украйна. 

 

 

 



