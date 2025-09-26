ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предвиждат промени в Кодекса на труда
Разработеният законопроект е в изпълнение на приоритета на министър Борислав Гуцанов за активизиране на диалога на държавата със синдикатите и работодателите и е част от законодателната програма на правителството. Промените са резултат от активния диалог с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане.
С промените в Кодекса на труда се регламентират общите принципи и възможните инициативи, които държавата, съвместно с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите, следва да предприема за насърчаване на колективното договаряне. Установява се правомощието на Министерския съвет, в сътрудничество със социалните партньори, да приеме план за това до края настоящата година.
С измененията се определя правото на Главната инспекция по труда да извършва контрол за изпълнението на задълженията по колективен трудов договор, сключен на отраслово или браншово равнище.
Колективното трудово договаряне е механизъм за подобряване на условията на труд и осигурява възможност за адаптирането им към променящите се обществени и икономически условия, включително за гарантиране на адекватността на работните заплати. Проучванията показват, че държавите с по-широк обхват на колективното договаряне имат по-нисък дял на нископлатени работници и са с по-високи минимални работни заплати.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Убиецът от "Невястата" нанесъл 14 удара с нож, искал да отвлече ж...
16:51 / 26.09.2025
Километрично задръстване на АМ "Тракия"
14:10 / 26.09.2025
Манол Генов: Взети са всички възможни към момента мерки за воднат...
13:03 / 26.09.2025
Биопроизводител: Продукти, които уж са еко, от баба, или от плани...
12:56 / 26.09.2025
Кой има право на рехабилитация и физиотерапия, заплащани от НЗОК?...
13:07 / 26.09.2025
Първият "Магазин за хората" отваря в Пловдивско до края на година...
12:02 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS