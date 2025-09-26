ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Предвиждат промени в Кодекса на труда
Автор: Емануела Вилизарова 19:19Коментари (0)79
©
Министерството на труда и социалната политика подготви законопроект за промени в Кодекса на труда, чиято цел е да насърчи колективното трудово договаряне между синдикатите и работодателите на браншово равнище. По този начин държавата ще създаде условия да се подобри социалният диалог и да се увеличи броят на работещите, за които бизнесът осигуряват по-добри условия на труд от минималните законодателни изисквания.

Разработеният законопроект е в изпълнение на приоритета на министър Борислав Гуцанов за активизиране на диалога на държавата със синдикатите и работодателите и е част от законодателната програма на правителството. Промените са резултат от активния диалог с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане.

С промените в Кодекса на труда се регламентират общите принципи и възможните инициативи, които държавата, съвместно с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите, следва да предприема за насърчаване на колективното договаряне. Установява се правомощието на Министерския съвет, в сътрудничество със социалните партньори, да приеме план за това до края настоящата година.

С измененията се определя правото на Главната инспекция по труда да извършва контрол за изпълнението на задълженията по колективен трудов договор, сключен на отраслово или браншово равнище.

Колективното трудово договаряне е механизъм за подобряване на условията на труд и осигурява възможност за адаптирането им към променящите се обществени и икономически условия, включително за гарантиране на адекватността на работните заплати. Проучванията показват, че държавите с по-широк обхват на колективното договаряне имат по-нисък дял на нископлатени работници и са с по-високи минимални работни заплати.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Убиецът от "Невястата" нанесъл 14 удара с нож, искал да отвлече ж...
16:51 / 26.09.2025
Километрично задръстване на АМ "Тракия"
14:10 / 26.09.2025
Манол Генов: Взети са всички възможни към момента мерки за воднат...
13:03 / 26.09.2025
Биопроизводител: Продукти, които уж са еко, от баба, или от плани...
12:56 / 26.09.2025
Кой има право на рехабилитация и физиотерапия, заплащани от НЗОК?...
13:07 / 26.09.2025
Първият "Магазин за хората" отваря в Пловдивско до края на година...
12:02 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:01 / 24.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Водна криза
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: