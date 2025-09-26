Предвиждат промени в Кодекса на труда

© Министерството на труда и социалната политика подготви законопроект за промени в Кодекса на труда, чиято цел е да насърчи колективното трудово договаряне между синдикатите и работодателите на браншово равнище. По този начин държавата ще създаде условия да се подобри социалният диалог и да се увеличи броят на работещите, за които бизнесът осигуряват по-добри условия на труд от минималните законодателни изисквания.



Разработеният законопроект е в изпълнение на приоритета на министър Борислав Гуцанов за активизиране на диалога на държавата със синдикатите и работодателите и е част от законодателната програма на правителството. Промените са резултат от активния диалог с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане.



С промените в Кодекса на труда се регламентират общите принципи и възможните инициативи, които държавата, съвместно с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите, следва да предприема за насърчаване на колективното договаряне. Установява се правомощието на Министерския съвет, в сътрудничество със социалните партньори, да приеме план за това до края настоящата година.



С измененията се определя правото на Главната инспекция по труда да извършва контрол за изпълнението на задълженията по колективен трудов договор, сключен на отраслово или браншово равнище.



Колективното трудово договаряне е механизъм за подобряване на условията на труд и осигурява възможност за адаптирането им към променящите се обществени и икономически условия, включително за гарантиране на адекватността на работните заплати. Проучванията показват, че държавите с по-широк обхват на колективното договаряне имат по-нисък дял на нископлатени работници и са с по-високи минимални работни заплати.