Предстои Semrush & Serpact meetup in Sofia 2019

© На 10.05.2019 от 10:00 часа в "Интер Експо Център" в София предстои събитието Semrush & Serpact meetup in Sofia 2019. То се организира от световния софтуерен гигант за дигитален маркетинг Semrush и Seo агенция Serpact. Проявата е полезна за всички маркетолози, които работят със съдържание и подготвят текст за свои или клиентски онлайн проекти. Правилната работа със съдържание и концепцията за неговото изграждане е много важна за доброто позициониране на бизнеса в "Гугъл".



Организатори



Semrush е пионер и един от лидерите в онлайн маркетинг инструментите. Софтуерът предлага пълен набор от възможности, за да анализирате, следите и подобрите своето онлайн присъствие. Semrush предлага технически анализ на сайта ви, препоръки за коригиране, анализ и сравнение с конкуренти, предложения за вашата content marketing strategy. В помощ на текстописците вече е наличен и SEO Writing Assistant – помагало за писане на текст – то показва нивото на вашата експертност, доколко разбираем е текстът ви и дава препоръки как да го обогатите и подобрите. Всичко това ще се отрази положително на класирането на сайта ви в търсещите машини и SERP.



Serpact е утвърдена агенция за оптимизация за "Гугъл" /SEO/, контент маркетинг стратегии, технически одити и дистрибуция на съдържанието. Агенция Serpact е помогнала на много бизнеси да популяризират и засилят своят уебсайт, да наложат марката си и да повишат ефективността на своята дейност. Поводи за гордост на Serpact са участието в Google Dance Zurich 2018, както и сертифицирането на Никола Минков от Eric Enge от Perficient Digital.



Тема



Successful Content Strategy For SERP Optimization with SEMrush & Serpact.



На лекциите ще бъде засегнато как правилно да изградим нашата стратегия на съдържанието, използвайки възможностите на SemRush, за да бъде тя полезна за потребителите и успешна в Google SERP.



Лектори



На събитието ще изнесат лекции следните специалисти:



Fernando Angulo / Head of International Partnerships at SEMrush



Chris Simmance / Founder of Optus Digital and Under2



Nikola Minkov / CEO at Serpact



Dido Grigorov / Head of SEO at Serpact



Програма



10:00-10:30 – Регистрация и Представяне



10:30-11:00 – Презентация на тема: Имаме отлично съдържание, но дали Google го разпознава?



Лектор: Nikola Minkov / CEO на Serpact



Език на лекцията: български



11:00-11:30 Презентация на тема: Higher Opportunity to get Higher Ranking on the SERP?



Лектор: Fernando Angulo / Head of International Partnerships at SEMrush



Език на лекцията: английски



11:30-12:00 – Q&A сесия



12:00-12:30 – Обедна почивка



12:30-13:00 – Презентация на тема: SERP SEO & Semantic Content Optimization Hand-in-Hand



Лектор: Dido Grigorov / Head of SEO на Serpact



Език на лекцията: български



13:00-13:30 – Презентация на тема: Content is king right? No, content is not king, the strategy behind the content is the real king.



Лектор: Chris Simmance / Founder of Optus Digital and Under2



Език на лекцията: английски



13:30-14:00 – Q&A сесия



14:00-14:15 – Кафе пауза



14:15-15:30 – Технически Workshop и Панел за Сертифициране



– За първи път в България, ще имате възможност да получите сертификат от SEMrush и Serpact!



Входът за събитието е 15 евро. Билети може да закупите от тук.