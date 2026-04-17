Предприемачът и инвеститор в недвижими имоти Христо Шомов споделя защо "най-добрата сделка“ понякога е тази, от която се оттегляш навреме.

В бизнеса с имоти цифрите често заслепяват здравия разум. Но за Христо Шомов математиката на риска винаги стои над еуфорията от високата доходност. В скорошно видео в социалните мрежи той разкрива случай от своята практика, при който отказва наемател, готов да плаща 3000 евро на месец за апартамент от 130 кв. м в София.

Капанът на "надпазарната цена“

Проверката: Какво се крие зад усмивката?

Един ден неговият брокер му предава отлични новини, че е намерен кандидат за един от апартаментите му. Условията изглеждат безупречни: наем за 3000 евро и твърд договор за две години. За много наемодатели това е моментът, в който спират да мислят и започват да подписват. Но не и Шомов.

След рутинна проверка на профила на кандидата, който е управител на известно заведение, предприемачът открива червени флагове, които брокерът е пропуснал. Оказва се, че потенциалният наемател има история, изпълнена с конфликти с предишни наемодатели и бизнес партньори.

"За съжаление бях принуден да му откажа и така изпуснах възможността да заключа имота си за две години на меко казано доста добра цена,“ споделя Шомов. "Но има моменти, в които е по-добре да изпуснем клиента, особено когато рискът да си навлечем проблем е съществен.“

Защо лошият наемател струва по-скъпо от празния апартамент?

Шомов разбива мита, че имотът трябва да бъде зает на всяка цена. Той прилага желязна логика при преценката на щетите, които един проблемен наемател може да нанесе в София:

Процесът по извеждане на некоректен наемател може да отнеме между 6 и 12 месеца и пропуснатите ползи от наеми в размер на 20-30 хиляди евро. Огромна щета биха били и сериозните амортизации на имота, неплатени битови сметки и разходи за мащабни ремонти след принудителното освобождаване.

Философията на инвеститора

"Сметката е ясна: по-добре празен апартамент за месец, отколкото грешният наемател за две години,“ категоричен е Шомов. Неговият златен принцип, който всеки собственик трябва да запомни, е: "Наемателят е по-важен от наема.“