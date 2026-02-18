ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:50Коментари (0)206
©
Имотният пазар остава сред водещите инвестиционни интереси на българите, но зад ръста на цените и активността се крият сериозни системни рискове. България не си научи урокът, че имотите са мястото, където се съхранява огромна част от националното богатство, а сделките остават слабо защитени, заяви Николай Господинов, предприемач и собственик и управител на iBrokers, пред телевизия Bloomberg.

"Не си научихме урока, че имотите са мястото, където се съхранява огромна част от националното богатство“, подчерта Господинов.

"Начинът, по който се извършват сделките у нас, и липсата на достатъчно гаранции създават огромни рискове за всички участници.“

"Имот не се краде тухла по тухла, а с документи. Липсата на достатъчно гаранции създава огромни рискове за всички участници.“

Той посочи, че измамите често се свързват с т.нар. "брокери“, без да се поставя въпросът за ролята на нотариусите и контролните механизми.

Според Господинов ограниченият достъп до Търговския регистър и имотните данни не подобрява сигурността, а я влошава, след като сега информацията недостъпна за масовия човек, а и за почти всички участници в сделката. Сериозен проблем е и липсата на вписване на предварителните договори.

"Аз мисля, че сме единствата държава в Европа, в която няма следа, докато сделката не стигне на нотариус, че този имот въобще е излязъл за продажба.“

Това позволява един и същ имот да бъде продаден няколко пъти, без да има публична информация за движението му. В други държави още при депозит се прави регистрация в публичен регистър, която практически елиминира двойните продажби, посочи гостът и даде пример с Полша.

При покупките на имоти в строеж рисковете се натрупват още от началото – липса на гаранции, плащания в брой и сделки на данъчни оценки, а инвеститорът държи да преговаря сам, без посредници.

"Грешките започват още там, където се създава имотът. Още в началото се допуска една неточност, която после се мултиплицира при покупки, продажби, препродажби, наеми, деклариране, различни оценки и проблеми за банките при финансиране. Всички сме се адаптирали към този дефектен модел, вместо държавата да го реши.“

Събеседникът настоя и за създаване на регистър на брокерите и минимални професионални изисквания.

"Всеки може да се представи за брокер. Това е абсурдно при пазар с такава стойност.“ Според предприемачът най-важното правило за всеки един инвеститор в имоти е да се разчита на специалисти.

Допълнителен проблем е разминаването между данъчни оценки и пазарни цени. "У нас да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално.“

В други държави, като Исландия, оценките се актуализират автоматично според пазара, което намалява изкривяванията и нелоялните практики.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Единствената атомна електроцентрала в България има проблем с теку...
08:47 / 18.02.2026
Затвориха АМ "Тракия"
08:17 / 18.02.2026
Много нов сняг в Родопите
08:15 / 18.02.2026
Андрей Гюров представя кабинета си пред президента точно в 12 час...
08:21 / 18.02.2026
Празник е! Ако днес духа северен вятър, очакват се още студове
08:38 / 18.02.2026
Един от най-големите фитнеси в България попари клиентите си
08:40 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
09:09 / 16.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
11:07 / 16.02.2026
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана за унищожаване на непродадени стоки
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана за унищожаване на непродадени стоки
10:29 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Хороскоп за деня
Зима 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: