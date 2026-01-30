ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предложиха да се въведат няколко тарифи на тока
Предложението е част от анализ на екип енергийни експерти на БЕМФ и партньори на тема "Интегрирана програма за развитие "Енергетика+"
Това ще са стимулиращи енергийно спестявания тарифи в зависимост от потреблението на електрическа енергия.
Либерализацията на пазара на електрическа енергия не трябва повече да се отлага и трябва да стане заедно с въвеждането на механизмите за защита на енергийно бедните домакинства. Част от либерализирането на цените за бита трябва да бъде задължаването на търговците на дребно да се въведат и прилагат стъпални тарифи по праг на потребление, посочват в анализа си от Българския енергиен и минен форум.
Според тях алгоритъмът за определяне на стойността на различните тарифи трябва да е базиран на различни количествени прагове на потребление на електроенергия, така че да стимулира спестяването и намаляван на потреблението. Факт е, че домакинствата с ниски доходи пестят електроенергия, докато други разхищават и не полагат усилия за пестене на енергия.
Някои страни в ЕС имат по 8-9 тарифи, така, че това не е прецедент, аргументират се енергийните експерти, цитирани от pariteni.bg.
Те допълват, че това ще бъде една от най-сериозните социални реформи в енергетиката, която ще облекчи разходите на много домакинства, стига да бъде преодоляна съпротивата на електроразпределителните дружества и на търговците на електроенергия на дребно.
Пак в контекста на видовете помощ за социално слабите, паралелно с проблема за регулиране на потреблението на електроенергия във върхово натоварване, да се приложи отделна тарифа за нулево потребление през механизъм на "доброволни ограничения“ на потребителите: договаряне на ангажимент за "нулево потребление“ между потребител-електроснабдителното дружество в пикови диапазони на товара, е друго предложение в анализа.
Да се използват широко и възможностите за финансирането от европейски и социални фондове на енергийно бедни домакинства с цел създаване енергийни общности, в които те да споделят произведената от тях енергия.
