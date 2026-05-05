Комисията за финансов надзор (КФН) и омбудсманът Велислава Делчева предлагат законодателни промени, които да позволят на мотористите да сключват сезонни застраховки вместо целогодишни, както и да плащат полиците си разсрочено. Инициативата идва като отговор на почти двойния скок в цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност“ и беше обсъдена на официална среща с представители на мотообщността, информира Plovdiv24.bg.

Основната цел на корекциите е да се облекчи финансовата тежест върху собствениците на двуколесни превозни средства, които не ги използват през зимните месеци.

В момента се очакват резултатите от проверка на финансовия надзор относно поскъпването на застраховките. От Асоциацията на застрахователите вече декларираха готовност да съдействат на проверяващите органи. Ако се установи, че повишението на цените е необосновано, казусът ще бъде препратен към Комисията за защита на потребителите и антикорупционния орган.

Напрежението сред мотористите остава високо, след като на 2 май те официално откриха мотосезона в София. Представители на общността предупредиха, че са в готовност за протестни действия, в случай че исканията им за справедливи застрахователни условия не бъдат удовлетворени чрез реални законодателни промени.