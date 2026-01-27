Предлагат нови правила за управление на парите за втора пенсия

© Нови правила за управление на парите за втора пенсия предлага Министерството на финансите. Идеята е дружествата да могат да инвестират вноските в подфондове с различен риск в зависимост от възрастта на осигурените. Целта е родените след 1959 г. да получават по-високи пенсии от втория стълб.



До момента 5% от вноската за пенсия на родените след 1959 г. отива в частен пенсионен фонд. За втора пенсия се осигуряват над 4 милиона души. А пенсионните дружества инвестират вноските по-консервативно.



Финансовото министерство предлага фондовете да могат да инвестират вноските за втора пенсия в подфондове, съобразени с възрастта на осигурените и инвестиционния риск. Осигуреният ще може да избира къде да се инвестират парите му. Ако не го направи ще бъде разпределен служебно в динамичен, балансиран или консервативен фонд в зависимост от възрастта му.



3 години преди пенсиониране осигурените задължително остават в консервативен фонд, предвижа законопроектът. Независимо от инвестиционния риск при пенсиониране всички вноски за втора пенсия на осигурените ще бъдат гарантирани от пенсионните дружества.



"Когато ние внасяме нашите осигуровки, ние получаваме пенсия от две места. Всяка от тези пенсии има коефициент на заместване на дохода, който сме получавали, като в началото на реформата през 2000 г., идеята е била – 40% от заместването да дойде по линия на пенсията, която се получава от НОИ, 20% да дойде по линия на пенсионните фондове и едни 10% потенциал от доброволно пенсионно осигуряване, което е по желание на всеки един човек“, обясни пред БНР Мария Минчева – зам.-председател на Българската стопанска камара и член на Националния съвет за тристранно сътрудничество.



По думите й, има промяна в параметрите, които са били в самото начало.



"Резултатите в момента не са това, което се очаква поради редица причини и свързани с Държавното обществено осигуряване, законодателни промени, неизпълнения на допусканията в началото по отношение на втория стълб, така че от тази промяна се цели да има малко по-различен начин на инвестиране на средствата на хората, за да може да се търси по-висока доходност", посочи Мария Минчева.



Тя добави, че в момента всички средства, независимо дали сме в началото на трудовия ни път и размера на възнагражденията, се инвестират по един и същи начин.



Новите правила ще влязат в сила през 2027-ма година, ако бъдат приети в Народното събрание.