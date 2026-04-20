По повод 150-ата годишнина от Априлското въстание отново беше поставен въпросът за официалния статут на 20 април като национален празник на България.

Според утвърдени историци като Пламен Павлов датата има всички основания да бъде призната за национален празник, тъй като бележи началото на Априлското въстание - събитие с ключово значение за освобождението на страната и за утвърждаването на българската национална кауза пред Европа.

20 април е една от най-знаковите дати в българската история и от години съществуват предложения тя да бъде обявена за официален празник, а дори и за национален празник на страната.

Посочва се, че в редица държави началото на националните революции се чества като национален празник. Сред примерите са Сърбия, Гърция и Франция, където 14 юли, началото на Френската революция, има подобен статут.

Според поддръжниците на идеята България също има основание да отдаде подобна почит на началото на Априлското въстание, което се превръща в символ на стремежа към свобода, държавност и равноправие с останалите европейски народи.

Към момента въпросът за официалното признаване на 20 април все още не е решен на институционално ниво, но през последните години идеята постепенно получава все по-широка обществена подкрепа.

Отбелязването на 20 април като национален празник би било признание към саможертвата на въстаниците и към историческата роля на Априлското въстание в пътя на България към свободата.