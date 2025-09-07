ИЗПРАТИ НОВИНА
Повече от 1000 души от 49 държави участват в мащабно учение на НАТО у нас
Автор: Петър Дучев 11:33
©
България е домакин на най-голямото гражданско учение на НАТО за реакция при извънредни ситуации – и част от него ще се проведе на летище "Васил Левски" – София.

От днес до 12 септември страната ни ще приеме 20-ото учение на НАТО по управление на извънредни ситуации – BULGARIA 2025, координирано от Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre.

Основната оперативна част ще се състои в Монтана, но стратегическият сегмент с участието на НАТО, ЕС, ООН и партньори ще се проведе именно на територията на летище "Васил Левски“ превръщайки aeропорта в ключова платформа за гражданско-военно сътрудничество.

Повече от 1000 участници от 49 държави, включително оперативни екипи от 21 страни, спасители, учени, доброволци и експерти, ще тренират реакция при сложни кризи: природни бедствия, химически и радиологични инциденти, дезинформация и др.

Учението ще демонстрира как новите технологии променят управлението на кризи и ще повиши съвместимостта между партньорските страни.







